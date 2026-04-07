ВСУ получают натовскую помощь из Молдавии, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. ВСУ нарастили объемы получаемых военных грузов от стран НАТО из Молдавии через реку Днестр, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За последнее время вооружённые формирования Украины значительно нарастили переброску военных грузов из Молдавии через реку Днестр. В частности, в ночное время суток из населенного пункта Косэуць идут поставки так называемой натовской "помощи" в населенные пункты Ямполь и Пороги Винницкой области", - рассказал эксперт.
Марочко отметил, что для увеличения объема поставок украинские инженеры возвели понтонные переправы через реку. По его словам, подобная активность выявлена и в Одесской области.