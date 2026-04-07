В IBU заявили, как отреагируют на решение CAS по российским биатлонистам

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Глава службы коммуникаций Международного союза биатлонистов (IBU) Кристиан Винклер заявил РИА Новости, что организация будет действовать в соответствии с планом вне зависимости от того, какой вердикт будет вынесен в Спортивном арбитражном суде (CAS) в отношении российских биатлонистов.
Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. 14 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что слушания должны пройти во второй половине апреля.
"IBU отреагирует на вердикт, когда он будет вынесен, каким бы он ни был, в соответствии с нашим планом. Действительно, в уставе и правилах соревнований IBU нет ничего о "нейтральных спортсменах", такой статус не предусмотрен", - сказал Винклер.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.