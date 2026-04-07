Глава Тувы сообщил о проработке вариантов оказания помощи Дагестану
19:30 07.04.2026
Глава Тувы сообщил о проработке вариантов оказания помощи Дагестану

Ховалыг: Власти Тувы прорабатывают варианты оказания помощи Дагестану

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Тыва Владислав Ховалыг
Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 апр – РИА Новости. Варианты помощи Дагестану, включая отправку гуманитарного груза и перечисление финансовых средств, прорабатывают власти Тувы совместно с общественными организациями региона, сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
"Несмотря на тысячи километров, разделяющих наши республики, мы не можем оставаться в стороне. Вместе с коллегами и общественными организациями определяем варианты оказания помощи: от формирования и отправки гуманитарного груза до организации перечисления финансовых средств. Тува окажет необходимую поддержку пострадавшему региону", - написал Ховалыг в своем Telegram-канале.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
