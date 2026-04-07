"Трактор" обсудит будущее главного тренера Корешкова

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Челябинский "Трактор" рассмотрит будущее тренерского штаба во главе с Евгением Корешковым и менеджерского корпуса на сборе руководителей, который, вероятно, состоится в течение ближайших десяти дней, сообщил генеральный менеджер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Волков.

Ранее по ходу пресс-конференции Корешков ответил на вопрос, возьмет ли "Трактор" Кубок Гагарина, если он останется в клубе: "Ключевой вопрос - "если". У меня контракт до 31 мая. Дальше будет обсуждение с руководством".