"Трактор" обсудит будущее главного тренера Корешкова - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
11:55 07.04.2026 (обновлено: 13:23 07.04.2026)
"Трактор" обсудит будущее главного тренера Корешкова

"Трактор" в ближайшее время обсудит будущее главного тренера Корешкова

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Челябинский "Трактор" рассмотрит будущее тренерского штаба во главе с Евгением Корешковым и менеджерского корпуса на сборе руководителей, который, вероятно, состоится в течение ближайших десяти дней, сообщил генеральный менеджер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Волков.
Корешков возглавил "Трактор" в декабре, сменив исполняющего обязанности главного тренера Рафаэля Рише. Команда начинала сезон под руководством канадца Бенуа Гру, покинувшего пост в ноябре.
"На ближайшее время намечен сбор руководителей. Мы подготовим отчет о проделанной работе, будет заслушан доклад. После этой встречи мы будем понимать, какие у нас планы по тренерскому и, возможно, менеджерскому корпусу. Планируем в ближайшем будущем. Возможно, в течение десяти дней", - сказал Волков на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальной странице "Трактора" в соцсети "ВКонтакте".
Ранее по ходу пресс-конференции Корешков ответил на вопрос, возьмет ли "Трактор" Кубок Гагарина, если он останется в клубе: "Ключевой вопрос - "если". У меня контракт до 31 мая. Дальше будет обсуждение с руководством".
В серии первого раунда плей-офф КХЛ "Трактор" уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 1-4. По итогам регулярного чемпионата челябинцы стали шестыми в Восточной конференции.
