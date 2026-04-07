Рейтинг@Mail.ru
В "Тракторе" заявили о желании расстаться со всеми легионерами - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:59 07.04.2026 (обновлено: 11:20 07.04.2026)
В "Тракторе" заявили о желании расстаться со всеми легионерами

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоДжош Ливо
Джош Ливо - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Челябинский "Трактор" с высокой долей вероятности расстанется со всеми иностранными игроками в грядущее межсезонье, заявил генеральный менеджер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Волков.
В составе "Трактора" выступают четыре легионера - канадец Джошуа Ливо, американцы Джордан Гросс и Логан Дэй, а также словак Михал Чайковски.
«
"С большой долей вероятности мы расстанемся со всеми текущими легионерами, будем искать новых игроков на эти позиции. Скорее всего, мы не продлим контракт с Владимиром Жарковым. То, как Егор Коршков сыграл в плей-офф, тоже вызывает вопросы. Пока по конкретике, наверное, все", - сказал Волков на пресс-конференции по итогам сезона.
"Может быть, кто-то один из легионеров останется. Не надо забывать о геополитической ситуации, не так все хорошо. И с той стороны ребята не стоят в очереди. Я могу сказать по своим ощущениям: меня очень прельщает мужественность, самоотверженность и самопожертвование Логана Дэя. У него есть много качеств, которые, может быть, неидеальны, но, когда игра идет кость в кость, он не отворачивается. Такие ребята приложат максимум усилий. Наверное, на таких строится некая внутренняя струна, которую нельзя порвать. Но, опять же, результат был не очень хороший, это мягко сказано. Нужна свежая кровь, мы посмотрим, кто сможет более качественно усилить нужные позиции", - добавил генменеджер клуба.
В серии первого раунда плей-офф КХЛ "Трактор" уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 1-4. По итогам регулярного чемпионата челябинцы стали шестыми в Восточной конференции.
ХоккейСпортТракторКХЛ 2025-2026Алексей ВолковМихал ЧайковскиДжордан Гросс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Перерыв
    Зенит
    Уралмаш
    41
    39
  • Баскетбол
    2-я четверть
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    23
    28
  • Баскетбол
    07.04 21:15
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
  • Футбол
    07.04 22:00
    Реал Мадрид
    Бавария
  • Футбол
    07.04 22:00
    Спортинг
    Арсенал
  • Футбол
    07.04 22:00
    Рексем
    Саутгемптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала