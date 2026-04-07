Что грузинский старец Гавриил говорил о судьбе России

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В далеком 1992 году грузинский монах Гавриил Ургебадзе произнес фразу, которую его собеседник запомнил, но не понял. Прошло больше 30 лет. Сегодня эти слова подтвердились до последней запятой. Какие еще его предсказания становятся реальностью на наших глазах?

Странный монах

Годердзи Ургебадзе появился на свет в Тбилиси 26 августа 1929 года. Отец — убежденный коммунист, умер рано. Мать сопротивлялась, когда сын решил уйти в монахи. Но смирилась, а под конец жизни сама приняла постриг.

В 26 лет юноша стал монахом Гавриилом. Жить в обители не захотел. Скитался по городу, собирал на свалках иконы, которые выбрасывали в годы хрущевских гонений. Очищал их, вставлял в самодельные рамки. Приговаривал : "И как так с красотой поступать можно?"

Во дворе своего дома он построил церковь с четырьмя куполами. Власти разрушали ее снова и снова. Гавриил восстанавливал. Церковь стоит до сих пор — на Тетрицкаройской улице, 11.

А 1 мая 1965 года на праздничной демонстрации монах поджег огромный портрет Ленина. КГБ арестовал его мгновенно. На допросе он объяснил просто: "Я это сделал потому, что нельзя боготворить человека. Там, на месте портрета Ленина, должно висеть Распятие Христа".

Его пытали. Потом отправили в психиатрическую больницу. Освободили не сразу. Многие годы власти преследовали странного инока.

"Мой крест"

Только под конец жизни монах обрел покой. В конце 80-х ему разрешили вернуться в обитель Самтавро, где когда-то принял постриг. Там он и умер 2 ноября 1995 года.

Братия удивлялась: даже получив кров, отец Гавриил продолжал юродствовать. Зимой ходил босиком. Спал в курятнике. Ел из грязной посуды. И говорил странные вещи. К нему приезжали паломники со всей страны. Многие верили: старец видит будущее.

Духовным чадам он повторял : "Мой крест — это вся Грузия и половина России, и этот крест я нес для вас кровью!"

О судьбе своей родины старец говорил иносказательно: "Когда я уйду, еще много испытаний и крови претерпит Грузия. Когда Лазарь умер, было ли хоть одно ребро, которого не коснулось тление? Так будет и с Грузией... Но когда Господь воскресил Лазаря, было ли хоть одно ребро, которого не коснулось воскрешение? Так же восстановит Господь и Грузию в границах царя Давида".

Слова, которые стоит помнить

Старец Гавриил понимал : в эпоху великих перемен человеку важнее всего сохранить опору внутри себя. "Причастись — и благодать Божия пребудет с тобой!" — наставлял он тех, кто впадал в отчаяние.

О грядущих испытаниях говорил: "Скорби посылаются нам, чтобы испытать и укрепить нас. Через них человек учится вере и любви. С нас, слабых и немощных, Господь спросит меньше, а с сильных — больше".

Отец Гавриил напоминал: "Почему человек впадает в грех? Чтобы встать! Господь допускает это, чтобы восстановить человека и привлечь его к Себе!"

Главным же полем битвы он считал не геополитику, а человеческое сердце. "Борьба с врагом недолговечна, а борьба с самим собой — на всю жизнь!" — учил старец. "Иуда был со Христом, но погубил свою душу. Кто предаст в малом, не пожалеет и в большом."

Пророчество о шуте

В 1992-м один из учеников старца, протоиерей Мириан Алибегашвили, вернулся из Киева после учебы. Сразу же пришел к Гавриилу.

"Да простит нас Господь, батюшка, — сказал отец Мириан. — Много мы в Киеве и шутили, и смеялись".

Старец замолчал. Посмотрел в глаза ученику. Потом опустил взгляд.

"Шутили, говоришь? Ну да... Но Бог нас простит", — произнес он. И добавил фразу, которой молодой семинарист тогда не придал значения: "Шут погубит их всех, погубит Украину".

Только спустя годы протоиерей Мириан понял, о ком говорил старец.

"Россия спасет Грузию"

О России он говорил с теплотой. "В давние времена, когда в Грузии мне отказывали в причастии, в России меня принимали, и я причащался там. Русский народ — очень отзывчивый, сильный духом и с крепкой верой в Бога. У него непоколебимая любовь ко Христу!"