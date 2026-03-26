"Шут их и погубит". Последнее пророчество старца Гавриила
15:56 26.03.2026
"Шут их и погубит". Последнее пророчество старца Гавриила
"Шут их и погубит". Последнее пророчество старца Гавриила - РИА Новости, 26.03.2026
"Шут их и погубит". Последнее пророчество старца Гавриила
Грузия простилась со своим патриархом. Без преувеличения, скончавшийся Илия II был для каждого не просто главой церкви, но настоящим нравственным наставником и... РИА Новости, 26.03.2026
2026-03-26T15:56:00+03:00
2026-03-26T15:56:00+03:00
грузия
тбилиси
киев
илия ii (католикос-патриарх всея грузии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153076/69/1530766955_0:18:2000:1143_1920x0_80_0_0_d640c357215325b2a09bf5fd2928e025.jpg
грузия
тбилиси
киев
грузия, тбилиси, киев, илия ii (католикос-патриарх всея грузии)
Грузия, Тбилиси, Киев, Илия II (Католикос-Патриарх всея Грузии)

"Шут их и погубит". Последнее пророчество старца Гавриила

© РИА Новости / Алексей Куденко
Священнослужитель у храма Христа Спасителя в Москве
Священнослужитель у храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Священнослужитель у храма Христа Спасителя в Москве
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Грузия простилась со своим патриархом. Без преувеличения, скончавшийся Илия II был для каждого не просто главой церкви, но настоящим нравственным наставником и ориентиром. Сам же почивший католикос нередко называл в числе своих духовных учителей другого старца – Гавриила (Ургебадзе). Он оставил своей стране, России и миру несколько важных и тревожных пророчеств.

Все нужное находил на свалке

Многотысячная живая река, не закрывающиеся даже ночью двери храма Цминда Самеба, слезы на глазах – даже у мужчин… Казалось, патриарха Илию II хоронила вся Грузия. Наверное, так оно и было. Ведь за почти полвека своего пастырского служения он по-настоящему стал для каждого отцом, братом, близким другом.
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Католикос-патриарх всея Грузии Илия II
В дни прощания в официальных речах, да и в словах простых прихожан имя католикоса нередко упоминалось в паре с другим – архимандрита Гавриила (Ургебадзе). Удивительно, что два этих выдающихся духовных деятеля жили в одно время.
Один в далеком 1977-м официально возглавил церковь и стал символом Грузии на долгие годы. Другой избрал путь никому неизвестного монаха-странника. Но при этом незримо был для страны ее совестью и душой.
Будущий архимандрит Гавриил (в миру Годердзи Ургебадзе) родился 26 августа 1929-го в Тбилиси. Несмотря на то, что отец был убежденным коммунистом, мальчик довольно рано приобщился к вере. По его воспоминаниям, здесь не обошлось без юмора.
© SputnikВид на город Мцхета и собор Светицховели
Вид на город Мцхета и собор Светицховели - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Sputnik
Вид на город Мцхета и собор Светицховели
В один из погожих дней во дворе громко ругались соседки. "Ты меня, как Христа, распинаешь!" – вырвалось у одной. "Что это значит “распять”? – поинтересовался маленький Годердзи. – И кто такой Христос?". Женщины засмеялись и повели мальчика в церковь. В храме сторож посоветовал ему прочитать Евангелие.
Годердзи скопил денег и вскоре приобрел книгу. А уже через пару лет знал ее почти наизусть.
Уже в юношестве у Ургебадзе созрела мысль уйти в монахи. Мать долгое время противилась желанию сына. Однако на склоне лет осознала всю серьезность его намерений. А незадолго до смерти и сама ушла в монастырь.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель во время крещенских купаний на территории яхт-клуба "Алые Паруса" в Москве
Священнослужитель во время крещенских купаний на территории яхт-клуба Алые Паруса в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Священнослужитель во время крещенских купаний на территории яхт-клуба "Алые Паруса" в Москве
"Большего героизма, чем монашество, нет", – говорил спустя годы старец.
Постриг Ургебадзе принял в 26 лет в обители Самтавро. Но долго жить в обители не стал, а избрал путь странника. Для горожан же он стал чудаковатым бродягой. Они нередко вспоминали, как странного вида инок мог притащить во двор груду битого кирпича и старые доски – собирался строить здесь храм.
Или целыми днями мог рыться на городских свалках – искал иконы, которые туда свозили в годы хрущевских гонений. Старец очищал образа и аккуратно обрамлял их в самодельные деревянные рамочки. "И как так с красотой поступать можно?" – приговаривал он.
© Фото : из личного архива Карины СафиуллинойМонастырь Давид-Гареджа
Монастырь Давид-Гареджа - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© Фото : из личного архива Карины Сафиуллиной
Монастырь Давид-Гареджа

"Психопат, помешанный на Боге"

Но бывало и так, что безобидное юродство старца представляло, как считали официальные власти, угрозу государству. На первомайской демонстрации 1965-го в Тбилиси отец Гавриил сорвал со здания Верховного совета портрет Ленина, а затем сжег. За это его сильно избили и посадили в изолятор КГБ.
"Нельзя боготворить человека. Там, на месте портрета Ленина, должно висеть Распятие Христа. Слава не нужна человеку. Надо писать: Слава Господу Иисусу Христу”, – говорил на допросе Ургебадзе.
© РИА Новости / Поляков Александр | Перейти в медиабанкМитинг на Калужской площади в Москве, приуроченный к годовщине Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР
Митинг на Калужской площади в Москве, приуроченный к годовщине Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Поляков Александр
Перейти в медиабанк
Митинг на Калужской площади в Москве, приуроченный к годовщине Всесоюзного референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР
После этого инцидента старца направили в психиатрическую больницу. И после "профессионального консилиума" признали сумасшедшим.
"Психопатическая личность, верит в Бога и ангелов", – говорилось в заключении врачей. Чтобы впредь не раздражать партийных бонз, священноначалие строго-настрого запретило Ургебадзе бывать на богослужениях, да и в храмах вообще.
В то время отец Гавриил, вспоминали знавшие его, мог подолгу обходится без еды и сна, но от одного дня без причастия страдал неимоверно. В минуты отчаяния он мог прямо посреди улицы заплакать или излить душу прохожему.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦерковная лавка
Церковная лавка - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Церковная лавка

Видел все наперед

Лишь на склоне лет старец наконец обрел пристанище и долгожданный покой. В конце 1980-х ему позволили поселиться в Самтавро – монастыре, где много лет назад он принял постриг. Там он и скончался 2 ноября 1995-го.
Здешние иноки не раз удивлялись: даже в тепле и с крышей над головой отец Гавриил был верен своему юродству – зимой ходил босиком, спал в курятнике и ел из грязной посуды. Была и другая странность – батюшка начал как-то странно изъясняться.
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeУчастник акции протеста в Тбилиси
Участник акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Участник акции протеста в Тбилиси
Например, утверждал, что очень скоро на землю придет антихрист. И тогда христиане, желая сохранить свою веру в чистоте, переселятся на восток. Или как-то раз поведал братии свой сон: Тбилиси в огне, а над городом – стаи ворон.
Любопытно, что одно из самых последних пророчеств касалось вовсе не Грузии. И даже не мира в целом. А судьбы конкретной страны.
В 1992-м из Киева в Тбилиси после учебы вернулся один из духовных сыновей Гавриила Ургебадзе – протоиерей Мириан Алибегашвили. По прибытии он сразу же отправился к старцу. Тот с интересом слушал его рассказ. Спрашивал, как прошли экзамены, чем живет город.
© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция
"Да простит нас Господь, батюшка, – ответил отец Мириан. – Много мы в Киеве и шутили, и смеялись".
Отец Гавриил замолчал. Затем пристально посмотрел в глаза собеседнику.
"Шутили, говоришь? Ну да... Но Бог нас простит", – сказал он, глядя в пол. И неожиданно произнес фразу, которой юный семинарист тогда не придал значения.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники акции, посвященной 5-й годовщине начала событий на Майдане, в Киеве. 21 ноября 2018
Участники акции, посвященной 5-й годовщине начала событий на Майдане, в Киеве. 21 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Участники акции, посвященной 5-й годовщине начала событий на Майдане, в Киеве. 21 ноября 2018
"Шут погубит их всех, погубит Украину", – сказал как отрезал Ургебадзе. Лишь много лет спустя протоиерей Мириан Алибегашвили понял, насколько прозорлив оказался старец Гавриил.
 
