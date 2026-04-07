Гуляев высказался о возможном объединении федераций по зимним видам спорта
14:10 07.04.2026 (обновлено: 14:16 07.04.2026)
Гуляев высказался о возможном объединении федераций по зимним видам спорта

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Николай Гуляев. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев заявил РИА Новости, что в данный момент организация занимается текущей деятельностью.
В сентябре Дегтярев сообщил, что ведомство планирует объединить ряд федераций по зимним видам спорта после Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Позднее глава Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" заявил, что выступает против слияния федераций конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания, отметив, что это разные дисциплины. Позже Дегтярев заявил, что намерен выслушать президентов национальных федераций конькобежного спорта и фигурного катания по поводу возможного объединения этих организаций.
"У меня пока нет информации о дате проведения встречи. Мы занимаемся своей текущей деятельностью, в режиме step by step", - сказал Гуляев.
