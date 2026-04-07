В Дагестане возбудили дело из-за неперекрытых опасных участков дорог

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о халатности чиновников в Дагестане, повлекшей гибель людей в результате аварии на затопленном участке дороги в ходе паводка, сообщили РИА Новости в СК России.

"Следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на режим чрезвычайной ситуации на территории ряда МО Республики Дагестан, должностные лица, ответственные за ограничение движения транспорта на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не организовали их перекрытие.

Добавляется, что в Дербентском районе два автомобиля с находившимися в них людьми, выехав на затопленные участки дорог, были снесены потоком воды в кювет, где они утонули, а пассажиры погибли.