Синоптики предупредили, в каких регионах снизится видимость на дорогах

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Видимость на дорогах снизится из-за ухудшения погоды в ближайшие два дня в Дагестане, в Краснодарском крае, в Ленинградской, Псковской и в Новгородской областях, а также в Приморском крае, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Видимость на дорогах снизится в ближайшие два дня из-за ухудшения погоды в Дагестане, так как там очень сильные осадки выпали, подтапливался центр Дербента, Махачкала и на федеральной трассе Махачкала-Баку были подтопления. Ухудшение погоды ожидается в Краснодарском крае - сильные дожди, возможно гроза и ветер 15-20 метров в секунду", - рассказала Паршина.
Она добавила, что в ряде регионов видимость ухудшится из-за сильного ветра. Так, по словам синоптика, погода испортится и в Ленинградской, Псковской и в Новгородской областях, где ветер будет достигать отметки до 15 метров в секунду, также ветер до 25 метров в секунду ожидается в Приморском крае.