В ГД предложили ограничить перепродажу номеров телефонов новым владельцам

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме предложила запретить операторам связи продавать использовавшиеся ранее сим-карты в течение первого года после расторжения договора с абонентом.

В документе депутаты указали, что сегодня существует проблема, связанная с быстрой перепродажей абонентских номеров операторами связи после расторжения договора с предыдущими владельцами.