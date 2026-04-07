В ГД предложили ограничить перепродажу номеров телефонов новым владельцам
12:51 07.04.2026
В ГД предложили ограничить перепродажу номеров телефонов новым владельцам

КПРФ предложила не перепродавать номера мобильных телефонов в течение года

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Девушка разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Девушка разговаривает по мобильному телефону. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Фракция КПРФ в Госдуме предложила запретить операторам связи продавать использовавшиеся ранее сим-карты в течение первого года после расторжения договора с абонентом.
"КПРФ выступила с инициативой запретить операторам связи продавать использовавшиеся ранее сим-карты в течение первого года после расторжения договора с абонентом. Предлагается также обязать операторов сообщать абоненту, если предлагаемый номер уже использовался", - сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пояснительную записку фракции к соответствующему законопроекту.
В документе депутаты указали, что сегодня существует проблема, связанная с быстрой перепродажей абонентских номеров операторами связи после расторжения договора с предыдущими владельцами.
Телефон - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера телефона
5 марта, 11:38
 
ОбществоГосдума РФКПРФРоссияТехнологии
 
 
