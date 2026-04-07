Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
16:47 07.04.2026
В РПЛ отчитались об убытках за прошлый год

Чистый убыток РПЛ в 2025 году превысил 7 млн рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛоготип Российской премьер-лиги, РПЛ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Чистый убыток Российской премьер-лиги (РПЛ) за 2025 год составил более 7 млн рублей, следует из финансового отчета организации, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в отчете, за 2025 год чистый убыток РПЛ составил 7,39 млн рублей. Годом ранее лига была в плюсе - 47,1 млн рублей чистой прибыли. Падение год к году составило -115,7%. При этом кредиторская задолженность лиги на конец 2025 года составляла 1,09 млрд рублей, что больше, чем в 2024-м (816,2 млн рублей), но меньше, чем в 2023-м (1,22 млрд рублей).
Расходы РПЛ на организацию товарищеского Зимнего кубка РПЛ в 2025 году составили 109,38 млн рублей. По сравнению с 2024 годом эта сумма увеличилась более чем в два раза (52,5 млн рублей). В обоих случаях матчи проходили в Абу-Даби. Во время турнира в 2026 году проходило тестирование мячей компании Kelme, в то время как в этом розыгрыше чемпионата команды играют мячами от Desport. В 2025 году на закупку мячей было потрачено 12 млн рублей.
Кроме того, расходы РПЛ на зарплату также увеличились почти вдвое и составили 286 млн рублей в 2025 году против 160 млн рублей в 2024-м. Прирост составил 78,4%.
Сезон-2025/26 в РПЛ завершится 17 мая. После 23 туров первое место в турнирной таблице занимает "Краснодар" (52 очка). В тройку также входят санкт-петербургский "Зенит" (51) и московский "Локомотив" (44).
ФутболРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Перерыв
    Зенит
    Уралмаш
    41
    39
  • Баскетбол
    2-я четверть
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    23
    26
  • Баскетбол
    07.04 21:15
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
  • Футбол
    07.04 22:00
    Реал Мадрид
    Бавария
  • Футбол
    07.04 22:00
    Спортинг
    Арсенал
  • Футбол
    07.04 22:00
    Рексем
    Саутгемптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала