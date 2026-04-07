В РПЛ отчитались об убытках за прошлый год

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Чистый убыток Российской премьер-лиги (РПЛ) за 2025 год составил более 7 млн рублей, следует из финансового отчета организации, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Как отмечается в отчете, за 2025 год чистый убыток РПЛ составил 7,39 млн рублей. Годом ранее лига была в плюсе - 47,1 млн рублей чистой прибыли. Падение год к году составило -115,7%. При этом кредиторская задолженность лиги на конец 2025 года составляла 1,09 млрд рублей, что больше, чем в 2024-м (816,2 млн рублей), но меньше, чем в 2023-м (1,22 млрд рублей).

Расходы РПЛ на организацию товарищеского Зимнего кубка РПЛ в 2025 году составили 109,38 млн рублей. По сравнению с 2024 годом эта сумма увеличилась более чем в два раза (52,5 млн рублей). В обоих случаях матчи проходили в Абу-Даби. Во время турнира в 2026 году проходило тестирование мячей компании Kelme, в то время как в этом розыгрыше чемпионата команды играют мячами от Desport. В 2025 году на закупку мячей было потрачено 12 млн рублей.

Кроме того, расходы РПЛ на зарплату также увеличились почти вдвое и составили 286 млн рублей в 2025 году против 160 млн рублей в 2024-м. Прирост составил 78,4%.