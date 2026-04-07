Когда менять зимнюю резину на летнюю: закон, штрафы, советы экспертов

Замена зимних шин на летние — важный этап подготовки автомобиля к весеннему сезону. Многие водители ориентируются на календарь, однако эксперты советуют смотреть прежде всего на температуру и погодные условия. Когда менять резину на колесах автомобиля в 2026 году, что говорит закон о сезонной смене шин, какие штрафы предусмотрены и как правильно подготовиться к шиномонтажу — в материале РИА Новости.

Когда менять зимнюю резину на летнюю: основные правила

Сезонная смена шин зависит не от даты в календаре, а от погодных условий. Эксперты рекомендуют ориентироваться на среднесуточную температуру воздуха.

Главный ориентир — температура воздуха

Оптимальное время для перехода на летние шины — период, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +5…+7 °C в течение нескольких дней. В этом диапазоне летняя резина начинает работать наиболее эффективно: она обеспечивает хорошее сцепление с дорогой и стабильную управляемость автомобиля.

Представители Центра организации дорожного движения Москвы также отмечают, что менять зимние шины на летние стоит только после того, как среднесуточная температура устойчиво превышает примерно +5–6 °C. Это снижает риск аварийных ситуаций на дороге.

ЦОДД . "Призываем мотоциклистов не выезжать на дороги, а автомобилистов — не торопиться менять зимние шины на летние. Настоятельно рекомендуем переходить с зимней резины на летнюю, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов. Это поможет избежать аварий на дороге", — рассказали москвичам в

Почему нельзя ориентироваться только на календарь

Весной температура часто меняется: днем может быть тепло, а ночью возможны заморозки. Если автомобиль используется ранним утром или на загородных трассах, летняя резина может оказаться менее эффективной.

Особенно опасны утренние часы, когда на мостах и эстакадах образуется тонкий слой льда. Поэтому при решении о смене шин важно учитывать:

среднесуточную температуру

ночные минимальные значения

прогноз погоды на ближайшие 5-7 дней

Что говорит закон о смене резины в 2026 году

Сезонные требования к автомобильным шинам регулируются техническим регламентом Таможенного союза и перечнем неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля.

Когда по закону нужно менять резину

В российском законодательстве нет конкретной даты весенней замены шин. Однако установлены сезонные ограничения:

зимой (декабрь-февраль) автомобили должны быть оснащены зимними шинами;

летом (июнь-август) запрещена эксплуатация шипованных шин.

Таким образом, весной водители могут менять резину в любое время, ориентируясь на погодные условия.

Какие шины запрещены летом

Летом запрещено использовать шипованные зимние шины. Их эксплуатация допускается только до конца мая. Использование шипов в теплое время года ухудшает сцепление с асфальтом и ускоряет износ дорожного покрытия.

Можно ли ездить на зимней резине летом

Нешипованные зимние шины ("липучки") формально не запрещены летом. Однако специалисты не рекомендуют использовать их в теплую погоду по следующим причинам:

мягкая резиновая смесь быстрее изнашивается

увеличивается тормозной путь

ухудшается управляемость автомобиля

Штрафы за неправильную резину в 2026 году

12.5 КоАП РФ . За нарушение требований к шинам предусмотрены санкции по статье

Основные случаи:

500 рублей или предупреждение — за использование шипованных шин летом;

500 рублей — за эксплуатацию автомобиля с изношенным протектором;

при повторной проверке инспектор может потребовать устранить нарушение.

Минимальная допустимая глубина протектора составляет:

Тип шин Минимальная глубина Летние 1,6 мм Зимние 4 мм

Отличить зимние шины от летних можно по специальной маркировке, которая подтверждает возможность эксплуатации в холодное время года.

На боковине покрышки можно увидеть одну из следующих маркировок:

символ горного пика со снежинкой

обозначение M+S (Mud + Snow)

Такая маркировка означает, что шина предназначена для эксплуатации в зимних условиях.

Когда менять резину в 2026 году: в марте, апреле или мае

Сроки смены шин могут различаться в зависимости от региона.

Март

Переобуваться в этот период обычно рано. Несмотря на дневное потепление, ночью возможны заморозки и гололед.

Апрель

Основной месяц для большинства регионов России. Если среднесуточная температура стабильно превышает +5 °C, можно планировать замену шин.

Май

В северных регионах, на Урале и в Сибири весна приходит позже. Там переход на летние шины часто происходит только в мае.

Влияние погодных условий на замену шин

Погодные условия напрямую влияют на безопасность движения. Зимняя резина изготавливается из более мягкой смеси, которая сохраняет эластичность на морозе. При повышении температуры она становится слишком мягкой.

Это приводит к следующим последствиям:

увеличивается тормозной путь

ухудшается устойчивость автомобиля

ускоряется износ шин

Летние шины, наоборот рассчитаны на эксплуатацию при устойчивых положительных температурах.

Весной особенно опасны резкие суточные перепады температуры. Даже если днем воздух прогревается до +10…+15 °C, ночью температура может опускаться до нуля.

При такой погоде опасными становятся эти участки дороги:

мосты

эстакады

загородные трассы

участки возле водоемов

Помните, что перед заменой шин нужно проверить прогноз погоды на ближайшую неделю. Если ожидается возврат заморозков, то с переходом на летнюю резину лучше повременить.

Где и как менять резину: советы экспертов

Сезонную замену шин можно выполнить самостоятельно, однако специалисты рекомендуют обращаться в автосервис. Это позволит провести балансировку колес и проверить состояние подвески.

Перед шиномонтажом эксперты советуют выполнить простой чек-лист:

Проверить глубину протектора Осмотреть боковины шин на трещины и повреждения Измерить давление в колесах Заранее записаться на шиномонтаж После установки выполнить балансировку колес

Также эксперты советуют помимо замены шин, проверить состояние тормозных колодок и состояние дисков.

Также, при замене резины, учитывайте, что нужно устанавливать одинаковые шины на все колеса автомобиля. Это важно для сохранения устойчивости машины и правильной работы систем безопасности, включая ABS и систему стабилизации.

Если на автомобиле используются шины разных типов или с разной степенью износа, поведение машины на дороге может стать менее предсказуемым.

Главное: когда менять резину на летнюю в 2026 году

Оптимальное время для перехода на летние шины определяется погодой, а не календарной датой. В большинстве регионов России автомобилисты меняют резину весной, когда среднесуточная температура стабильно превышает +5 °C, ночные заморозки прекращаются, а прогноз погоды не обещает похолодания.

Задумываясь о смене шин, ответьте на следующие вопросы:

поднялась ли среднесуточная температура уже выше +5…+7 °C?

отсутствуют ли в прогнозе ночные заморозки в ближайшую неделю?

сухие ли дороги и нет ли на них наледи?