В ЦОДД рассказали, когда москвичам нужно сменить автошины
В ЦОДД рассказали, когда москвичам нужно сменить автошины
Москвичам стоит "переобувать" автомобиль, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов, менять зимние шины на летние пока рано, сообщили РИА Новости РИА Новости, 21.03.2026
Дарья Буймова
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Москвичам стоит "переобувать" автомобиль, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов, менять зимние шины на летние пока рано, сообщили РИА Новости в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
По прогнозу синоптиков, практически до конца марта будет держаться комфортная погода без существенных осадков. Днем воздух будет прогреваться до плюс 10 - плюс 13. Ночная температура в Москве на выходных от минус 1 до плюс 1, а уже с понедельника она будет слабоположительная.
"Призываем мотоциклистов не выезжать на дороги, а автомобилистов — не торопиться менять зимние шины на летние. Настоятельно рекомендуем переходить с зимней резины на летнюю, когда среднесуточная температура будет выше 5–6 градусов. Это поможет избежать аварий на дороге", - рассказали в ЦОДД.
В ведомстве подчеркнули, что повременить с летней резиной точно следует тем, кто собирается выезжать за город, так как в области температура ниже, а значит и рисков попасть в ДТП на летних автошинах больше.
