Рейтинг@Mail.ru
Легенда сборной Уэльса объявил о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:31 07.04.2026
Легенда сборной Уэльса объявил о завершении карьеры

Призер Евро-2016 в составе сборной Уэльса Рэмзи объявил о завершении карьеры

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкХавбек ФК "Арсенал" Арон Рэмзи
Хавбек ФК Арсенал Арон Рэмзи - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Валлийский футболист Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры в 35-летнем возрасте.
Последним клубом Рэмзи стал мексиканский "Пумас", за который он выступал с июля по октябрь 2025 года.
«
"Это решение далось мне непросто. После долгих размышлений я решил завершить футбольную карьеру. Прежде всего хочу начать с Уэльса. Для меня было честью носить футболку сборной и пережить столько невероятных моментов. Это было бы невозможно без огромного вклада всех тренеров, с которыми я работал, а также персонала, который помогал мне во многом. Во-вторых, спасибо всем клубам, за которые мне посчастливилось играть. И огромное спасибо моей жене, детям и всей моей семье. Без вас все это было бы невозможно", - написал Рэмзи в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Рэмзи является воспитанником "Кардиффа". Футболист становился трехкратным обладателем Кубка Англии и трехкратным победителем Суперкубка страны в составе лондонского "Арсенала", а также чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны с туринским "Ювентусом". Кроме того, в разные годы он представлял "Ноттингем Форест", "Рейнджерс" и "Ниццу".
В составе сборной Уэльса Рэмзи провел 86 матчей и забил 21 гол. Вместе с национальной командой он завоевал бронзу чемпионата Европы 2016 года.
14:13
 
ФутболАарон РэмзиУэльс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Перерыв
    Зенит
    Уралмаш
    41
    39
  • Баскетбол
    2-я четверть
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    23
    26
  • Баскетбол
    07.04 21:15
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
  • Футбол
    07.04 22:00
    Реал Мадрид
    Бавария
  • Футбол
    07.04 22:00
    Спортинг
    Арсенал
  • Футбол
    07.04 22:00
    Рексем
    Саутгемптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала