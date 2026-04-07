Легенда сборной Уэльса объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Валлийский футболист Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры в 35-летнем возрасте.
Последним клубом Рэмзи стал мексиканский "Пумас", за который он выступал с июля по октябрь 2025 года.
"Это решение далось мне непросто. После долгих размышлений я решил завершить футбольную карьеру. Прежде всего хочу начать с Уэльса. Для меня было честью носить футболку сборной и пережить столько невероятных моментов. Это было бы невозможно без огромного вклада всех тренеров, с которыми я работал, а также персонала, который помогал мне во многом. Во-вторых, спасибо всем клубам, за которые мне посчастливилось играть. И огромное спасибо моей жене, детям и всей моей семье. Без вас все это было бы невозможно", - написал Рэмзи в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Рэмзи является воспитанником "Кардиффа". Футболист становился трехкратным обладателем Кубка Англии и трехкратным победителем Суперкубка страны в составе лондонского "Арсенала", а также чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны с туринским "Ювентусом". Кроме того, в разные годы он представлял "Ноттингем Форест", "Рейнджерс" и "Ниццу".
В составе сборной Уэльса Рэмзи провел 86 матчей и забил 21 гол. Вместе с национальной командой он завоевал бронзу чемпионата Европы 2016 года.