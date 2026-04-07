Путин поручил замполпреда в ДФО приехать в Дагестан

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил заместителю полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федерально округе (ДФО) Магомеду Рамазанову приехать в Дагестан и работать в регионе в качестве заместителя полпреда.
"Я просил сегодня поприсутствовать на нашем совещании Рамазанова Магомеда Исрафиловича. Магомед Исрафилович, вы на Дальнем Востоке сейчас работаете, но я бы попросил вас перебраться сейчас в Дагестан. И там в качестве зама полпреда поработать на вашей малой родине", - сказал президент.
"Ваши знания обстановки, понимания того, что происходит и возможности прямого общения с людьми, на мой взгляд, будут востребованы", - добавил он.
По итогам совещания Путин поручил создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане, ее возглавит глава МЧС России Александр Куренков.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. Только в Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.