Путин призвал глав муниципалитетов Дагестана помогать жителям после паводка

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил глав пострадавших от паводка муниципалитетов Дагестана оперативно реагировать на проблемы жителей.
Глава российского государства во вторник в режиме видеоконференции проводит совещание по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
"Я хотел бы обратиться к руководителям муниципалитетов: у вас самая ответственная работа и самая сложная, самая тяжелая, потому что вы напрямую с людьми общаетесь. Прошу самым внимательным образом относиться ко всем возникающим проблемам, оперативно реагировать и доносить это до руководителей республики и федеральных органов власти", - сказал Путин в ходе совещания.
Президент отметил, что с коллегами из федеральных органов власти он также проведет беседу.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.