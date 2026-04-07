Путин поручил Минфину оперативно реагировать на проблемы в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минфину оперативно реагировать на вопросы по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

Глава государства во вторник принял участие в большом совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал президенту, что ведомство оперативно окажет необходимую финансовую поддержку для преодоления последствий чрезвычайной ситуации. Минфин также на связи с властями республики и при необходимости готов оперативно оказать им необходимую финансовую помощь.

"Прошу тоже оперативно реагировать на все вопросы, связанные с решением всех проблем по ликвидации последствий этого стихийного бедствия", - сказал Путин.