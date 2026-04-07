Путин поручил Минфину оперативно реагировать на проблемы в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минфину оперативно реагировать на вопросы по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Глава государства во вторник принял участие в большом совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал президенту, что ведомство оперативно окажет необходимую финансовую поддержку для преодоления последствий чрезвычайной ситуации. Минфин также на связи с властями республики и при необходимости готов оперативно оказать им необходимую финансовую помощь.
"Прошу тоже оперативно реагировать на все вопросы, связанные с решением всех проблем по ликвидации последствий этого стихийного бедствия", - сказал Путин.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.