Путин поручил регулярно докладывать ему о ситуации с паводками в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регулярно докладывать ему о ликвидации последствий паводков в Дагестане.
"Прошу докладывать мне регулярно по тому, что будет происходить", - сказал Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.