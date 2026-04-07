Путин поблагодарил волонтеров, работающих в пострадавших районах Дагестана

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил волонтеров, которые работают в пострадавших от паводков районах Дагестана.
"Активную помощь им (пострадавшим - ред.) оказывают добровольцы и волонтеры. За это, дорогие друзья, хотел бы вас особо поблагодарить ", - сказал глава государства в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.