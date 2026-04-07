Путин призвал контролировать санитарную обстановку в районах Дагестана

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Необходимо держать на контроле санитарную обстановку в пострадавших в результате паводков районах Дагестана, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник принял участие в большом совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
"Людям нужно помочь, поддержать... Разумеется, держать на контроле и эпидемиологическую, и санитарную обстановку в районах бедствия (в Дагестане - ред.)", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.