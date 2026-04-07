Путин поручил держать ситуацию с паводками в Дагестане на контроле - РИА Новости, 07.04.2026
16:50 07.04.2026 (обновлено: 16:58 07.04.2026)
Путин поручил держать ситуацию с паводками в Дагестане на контроле

Путин на совещании поручил держать ситуацию с паводками в Дагестане на контроле

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане поручил постоянно держать ситуацию на контроле.
Президент подчеркнул, что в регионе нарушено электроснабжение, а из-за опасности оползней и схода селя прекращено или затруднено движение на ряде автомобильных и железнодорожных участков.
"Надо постоянно держать эту ситуацию на контроле", - сказал Путин в ходе совещания.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В нескольких городах и районах из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где 5 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
Подтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
