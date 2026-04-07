Путин поручил держать ситуацию с паводками в Дагестане на контроле

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане поручил постоянно держать ситуацию на контроле.
Президент подчеркнул, что в регионе нарушено электроснабжение, а из-за опасности оползней и схода селя прекращено или затруднено движение на ряде автомобильных и железнодорожных участков.
"Надо постоянно держать эту ситуацию на контроле", - сказал Путин в ходе совещания.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В нескольких городах и районах из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где 5 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.