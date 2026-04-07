Путин поручил держать ситуацию с паводками в Дагестане на контроле

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане поручил постоянно держать ситуацию на контроле.

Президент подчеркнул, что в регионе нарушено электроснабжение, а из-за опасности оползней и схода селя прекращено или затруднено движение на ряде автомобильных и железнодорожных участков.