В Дербентском районе Дагестана развернули пункты помощи после прорыва дамбы

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российский Красный Крест (РКК) развернул мобильные пункты помощи в Дербентском районе Дагестана после прорыва дамбы, сообщили в организации.
"Сегодня ночью Российский Красный Крест развернул 2 мобильных пункта помощи в районе поселка Мамедкала Дербентского района Дагестана, где ситуация резко ухудшилась после прорыва дамбы на Геджухском водохранилище", - говорится в сообщении в канале РКК на платформе Max.
Отмечается, что на данный момент мобильные пункты используются как оперативный волонтерский штаб по ликвидации последствий ЧС, центр координации работы волонтеров и мобильный склад гуманитарной помощи.
"Там же находится федеральная группа реагирования на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста, имеющая опыт ликвидации последствий крупных наводнений. Сотрудники и волонтеры работают в тесной координации с Главным управлением МЧС по Республике Дагестан, администрацией Дербентского района и республиканским оперативным штабом", - подчеркивается в сообщении.
Также в РКК отметили, что в регион уже поступает гуманитарная помощь от частных лиц и компаний. Это продукты и гигиенические средства, антисептики, питьевая вода, одежда и обувь, инвентарь.
"В процессе - еще несколько поставок. Сотрудники и волонтеры РКК практически круглосуточно работают в Махачкалинском, Хасавюртовском и Дербентском районах республики", - уточнили в Российском Красном Кресте.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В нескольких городах и районах из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где 5 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.