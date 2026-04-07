Призер Олимпиады в Милане рассказал о проблемах с деньгами в ски-альпинизме

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпиады-2026 россиянин Никита Филиппов рассказал РИА Новости, что в ски-альпинизме есть финансовые проблемы.
В феврале на Олимпиаде в Италии Филиппов завоевал в спринте серебро и стал единственным российским призером Игр, в марте в этой дисциплине он стал чемпионом Европы. 23-летний спортсмен также является 25-кратным победителем чемпионата России.
"Бывают финансовые сложности, какие-то проблемы. Но в этом сезоне скорее были бюрократические проблемы, в том числе связанные с визами. Надеюсь, после Олимпиады привлечем внимание к нашему виду спорта, и появится больше денег. Федерация, конечно, помогает, но деньги тоже не бесконечные", - сказал Филиппов.