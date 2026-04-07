Попова рассказала об эпидемиологической ситуации в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Дагестане стабильная и контролируемая, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Республике Дагестан стабильна и контролируема", - сказала Попова в докладе президенту России Владимиру Путину на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
По ее словам, главные риски для эпидобстановки в регионе связаны с водой, в связи с чем организован контроль за качеством воды в водопроводах.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В нескольких городах и районах из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где 5 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.