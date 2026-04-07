Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 07.04.2026
Попова рассказала об эпидемиологической ситуации в Дагестане

© Фото : МЧС Дагестана/TelegramЭвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Дагестане стабильная и контролируемая, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Республике Дагестан стабильна и контролируема", - сказала Попова в докладе президенту России Владимиру Путину на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
По ее словам, главные риски для эпидобстановки в регионе связаны с водой, в связи с чем организован контроль за качеством воды в водопроводах.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В нескольких городах и районах из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где 5 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
Медсестра со шприцем - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
В Дагестане начали экстренную вакцинацию от гепатита А из-за наводнений
4 апреля, 18:00
 
Республика ДагестанРоссияДербентский районАнна ПоповаВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала