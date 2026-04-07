Синоптик рассказала, какую погоду ждать москвичам ближайшей ночью

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мокрый снег с дождем ожидается в Москве ближайшей ночью, местами на дорогах возможна гололедица, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня мы еще находимся в теплом секторе циклона, а завтра мы пойдем уже в тыловую часть циклона. Ветер у нас сменит направление на северо-северо-восточное, а это говорит о том, что у нас начнется адвекция холодного воздуха. Уже ночью на 8 апреля пройдут осадки. Это будет преимущественно мокрый снег с дождем", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что местами будет образовываться гололедица, потому что температура по области будет понижаться до минус 2 градусов, однако в Москве она останется положительной - в пределах от плюс 1 до плюс 3 градусов.