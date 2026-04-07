Синоптик рассказала, какую погоду ждать москвичам ближайшей ночью - РИА Новости, 07.04.2026
12:57 07.04.2026
Синоптик рассказала, какую погоду ждать москвичам ближайшей ночью

Позднякова: мокрый снег с дождем ожидается в Москве ближайшей ночью

Дождливая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мокрый снег с дождем ожидается в Москве ближайшей ночью, местами на дорогах возможна гололедица, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня мы еще находимся в теплом секторе циклона, а завтра мы пойдем уже в тыловую часть циклона. Ветер у нас сменит направление на северо-северо-восточное, а это говорит о том, что у нас начнется адвекция холодного воздуха. Уже ночью на 8 апреля пройдут осадки. Это будет преимущественно мокрый снег с дождем", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что местами будет образовываться гололедица, потому что температура по области будет понижаться до минус 2 градусов, однако в Москве она останется положительной - в пределах от плюс 1 до плюс 3 градусов.
Люди гуляют по площади Северного речного вокзала возле праздничных конструкций в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Москвичам рассказали о погоде на Пасху
02:10
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаРелигиозные праздники
 
 
