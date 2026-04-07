Рейтинг@Mail.ru
"Питтсбург" вызвал российского вратаря в основной состав - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:37 07.04.2026 (обновлено: 16:44 07.04.2026)
"Питтсбург" вызвал российского вратаря в основной состав

Клуб НХЛ "Питтсбург" вызвал российского вратаря Мурашова из АХЛ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Хоккей. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" вызвал из Американской хоккейной лиги (АХЛ) российского вратаря Сергея Мурашова, сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
Мурашову 22 года. Летом 2024 года россиянин подписал контракт с "Питтсбургом", в составе которого дебютировал в ноябре 2025 года. В текущем сезоне он сыграл пять матчей в составе клуба, одержав одну победу и оформив один шатаут, отражая в среднем 89,7% бросков.
Мурашов является воспитанником ярославского "Локомотива", за который провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) семь матчей и одержал четыре победы, один раз сыграв на ноль. В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) игрок провел 156 игр, из которых выиграл 90 и отыграв в 24 без пропущенных шайб. В сезоне-2022/23 был признан лучшим вратарем МХЛ.
"Питтсбург" идет на втором месте в таблице Столичного дивизиона, набрав 96 очков за четыре матча до конца регулярного чемпионата.
ХоккейСпортПиттсбург ПингвинзЛокомотив (Ярославль)Национальная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Перерыв
    Зенит
    Уралмаш
    41
    39
  • Баскетбол
    2-я четверть
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    23
    26
  • Баскетбол
    07.04 21:15
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
  • Футбол
    07.04 22:00
    Реал Мадрид
    Бавария
  • Футбол
    07.04 22:00
    Спортинг
    Арсенал
  • Футбол
    07.04 22:00
    Рексем
    Саутгемптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала