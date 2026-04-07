"Питтсбург" вызвал российского вратаря в основной состав

Мурашову 22 года. Летом 2024 года россиянин подписал контракт с "Питтсбургом", в составе которого дебютировал в ноябре 2025 года. В текущем сезоне он сыграл пять матчей в составе клуба, одержав одну победу и оформив один шатаут, отражая в среднем 89,7% бросков.