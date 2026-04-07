"Питтсбург" вызвал российского вратаря в основной состав

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" вызвал из Американской хоккейной лиги (АХЛ) российского вратаря Сергея Мурашова, сообщается в аккаунте команды в соцсети Х.
Мурашову 22 года. Летом 2024 года россиянин подписал контракт с "Питтсбургом", в составе которого дебютировал в ноябре 2025 года. В текущем сезоне он сыграл пять матчей в составе клуба, одержав одну победу и оформив один шатаут, отражая в среднем 89,7% бросков.
Мурашов является воспитанником ярославского "Локомотива", за который провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) семь матчей и одержал четыре победы, один раз сыграв на ноль. В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) игрок провел 156 игр, из которых выиграл 90 и отыграв в 24 без пропущенных шайб. В сезоне-2022/23 был признан лучшим вратарем МХЛ.
"Питтсбург" идет на втором месте в таблице Столичного дивизиона, набрав 96 очков за четыре матча до конца регулярного чемпионата.