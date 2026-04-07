Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали мужчину, готовившего диверсию по заданию Украины - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 07.04.2026
В Петербурге задержали мужчину, готовившего диверсию по заданию Украины

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который по заданию спецслужб Украины готовил диверсию, для чего его снабдили взрывчаткой, сообщил РИА Новости представитель силовых структур региона.
"По оперативным данным, мужчина по просьбе своего знакомого из Днепропетровска согласился на конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины для осуществления диверсии в Петербурге. Для этого в указанном "кураторами" месте он забрал посылку с взрывчаткой, после чего был задержан", - рассказал собеседник агентства.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Трем украинским агентам вынесли приговор за попытку теракта
1 апреля, 09:48
По его информации, задержанный 1969 года рождения родился в Берлине, но с раннего детства живет в России.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по семи статьям. Ему, в частности, вменяются государственная измена, подготовка к диверсии, а также незаконный оборот взрывчатых веществ, отметил представитель силовых структур.
Он добавил, что по совокупности предъявленных обвинений задержанному грозит пожизненный срок.
Официальным комментарием правоохранителей по поводу задержания потенциального диверсанта РИА Новости пока не располагает.
Мошенник - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
"Она убила двоих детей". Как "агенты" с Украины вербуют россиян
1 апреля, 08:00
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургУкраинаДнепропетровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала