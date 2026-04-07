В Петербурге задержали мужчину, готовившего диверсию по заданию Украины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге мужчину, который по заданию спецслужб Украины готовил диверсию, для чего его снабдили взрывчаткой, сообщил РИА Новости представитель силовых структур региона.

"По оперативным данным, мужчина по просьбе своего знакомого из Днепропетровска согласился на конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужб Украины для осуществления диверсии в Петербурге . Для этого в указанном "кураторами" месте он забрал посылку с взрывчаткой, после чего был задержан", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, задержанный 1969 года рождения родился в Берлине , но с раннего детства живет в России

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по семи статьям. Ему, в частности, вменяются государственная измена, подготовка к диверсии, а также незаконный оборот взрывчатых веществ, отметил представитель силовых структур.

Он добавил, что по совокупности предъявленных обвинений задержанному грозит пожизненный срок.