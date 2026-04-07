В Петербурге перезапустят автозаводы, оставленные иностранными компаниями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Производство на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге перезапустят в 2026 году, как и все автозаводы, оставленные иностранными компаниями, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
Губернатор напомнил, что в Петербурге уже перезапущены две производственные площадки – "Автозавод Санкт-Петербург" на бывшем заводе Nissan и "Автозавод АГР" на бывшем заводе Hyundai.
"Сегодня потенциал города в автопроме в полной мере востребован страной. Вместе с правительством России мы последовательно перезапускаем производства на всех площадках, оставленных иностранными производителями после начала СВО. Используем для этого – наиболее эффективные инструменты", - сказал Беглов.