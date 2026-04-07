В Петербурге перезапустят автозаводы, оставленные иностранными компаниями - РИА Новости, 07.04.2026
08:18 07.04.2026
В Петербурге перезапустят автозаводы, оставленные иностранными компаниями

Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Производство на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге перезапустят в 2026 году, как и все автозаводы, оставленные иностранными компаниями, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.
"В 2026 году будут перезапущены все автозаводы, ранее оставленные иностранными компаниями, площадка бывшего завода Toyota в Шушарах – не исключение", - сказал Беглов.
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
"Плохая новость". На Западе сделали тяжелое признание о России
06:00
Губернатор напомнил, что в Петербурге уже перезапущены две производственные площадки – "Автозавод Санкт-Петербург" на бывшем заводе Nissan и "Автозавод АГР" на бывшем заводе Hyundai.
"Сегодня потенциал города в автопроме в полной мере востребован страной. Вместе с правительством России мы последовательно перезапускаем производства на всех площадках, оставленных иностранными производителями после начала СВО. Используем для этого – наиболее эффективные инструменты", - сказал Беглов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Эксперты выяснили, сколько зарабатывают молодые мигранты в России
4 апреля, 08:21
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловToyota CorollaHyundai Creta
 
 
