В Кремле переадресовали вопрос об отгрузках нефти по системе КТК в компанию

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал вопрос об отгрузках нефти по нефтепроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в компанию.
"Чтобы понять, какая именно сейчас (ситуация - ред.), тем более с отгрузками - это вопрос коммерческий, поэтому я рекомендую вам обращаться именно в компанию, то есть в КТК", - сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что Киев в ночь на 6 апреля атаковал с помощью беспилотников объекты международной нефтетранспортной компании "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) на перевалочном комплексе в Новороссийске.
Нефтепроводная система Каспийского трубопроводного консорциума - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.