Овечкин и тренер клуба РПЛ стали лауреатами премии "Серебряная лань"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российский хоккеист Александр Овечкин и главный тренер футбольного клуба "Балтика" Андрей Талалаев вошли в число лауреатов премии "Серебряная лань" 2025 года, сообщили РИА Новости организаторы.

О порядке награждения лауреатов, а также месте и сроках проведения церемонии "Серебряная лань" организаторы объявят в ближайшее время.