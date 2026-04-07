20:30 07.04.2026 (обновлено: 20:31 07.04.2026)
Постпред Ирана раскритиковал слова Трампа об уничтожении целой цивилизации

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Архивное фото
ООН, 7 апр - РИА Новости. Риторика, подобная той, что президент США Дональд Трамп использовал, говоря об уничтожении иранской цивилизации, недопустима для любого лидера, заявил во вторник постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.
Во вторник американский лидер на фоне предстоящего истечения своего ультиматума Ирану для заключения сделки и открытия Ормузского пролива подчеркнул, что иранская цивилизация может безвозвратно прекратить свое существование этой ночью, добавив, что не хотел бы этого. Трамп добавил, что не исключает "чего-то революционного и замечательного", но не стал вдаваться в подробности.
"Подобная риторика не подобает ни одному лидеру, не говоря уже о главе постоянного члена этого совета (безопасности ООН - ред.), на которого возложена задача поддержания международного мира и безопасности", - сказал Иравани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
