Постпред Ирана раскритиковал слова Трампа об уничтожении целой цивилизации

ООН, 7 апр - РИА Новости. Риторика, подобная той, что президент США Дональд Трамп использовал, говоря об уничтожении иранской цивилизации, недопустима для любого лидера, заявил во вторник постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.