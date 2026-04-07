В ООН заявили, что не участвуют в переговорах Ирана и США

ЖЕНЕВА, 7 апр – РИА Новости. ООН не участвует в переговорах Ирана и США по окончанию военных действий, сообщила глава пресс-службы ООН в Женеве Алессандра Велуччи.
"На данный момент у меня нет какой-либо конкретной информации. Насколько мне известно, ООН пока не участвует в этих усилиях", - сказала она на брифинге организации.
Велуччи добавила, что ООН готова поддерживать любые усилия по достижению мира.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа.