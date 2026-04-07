Дегтярев высказался о выступлении россиян на Олимпиаде в Милане - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
14:27 07.04.2026 (обновлено: 14:53 07.04.2026)
Дегтярев высказался о выступлении россиян на Олимпиаде в Милане

Дегтярев: олимпийцы защищали честь страны и показали, что дорогу осилит идущий

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на встрече с российскими олимпийцами поздравил их с результатами и заявил, что они защищали на Играх в Италии честь страны.
Зимние Олимпийские игры в Италии прошли с 6 по 22 февраля. В соревнованиях приняли участие 13 россиян.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Журова: ОКР сейчас не может работать полноценно из-за ограничений
29 марта, 12:18
"Поздравляю с результатами и участием. Вы защищали честь страны и своими результатами показали, что дорогу осилит идущий. Можно и в сложных геополитических условиях показывать результат. Хочу поблагодарить за упорство, некоторые пошли и через суды. Тренерские штабы боролись за каждого спортсмена. Мы слышали, как вас встречают трибуны, хорошая атмосфера", - заявил Дегтярев, который добавил, что "Олимпийские игры ничем не заменить".
Единственную медаль для россиян в Италии завоевал Никита Филиппов, взявший серебро в ски-альпинизме.
"Поздравляю Никиту Филиппова, взял медаль. Болели всей страной! Молодец! Спорт новый, так держать", - сказал Дегтярев.
Ранее российские олимпийцы не получили эксклюзивные смартфоны, которые организаторы вручали всем участникам Олимпиады.
"Большое впечатление произвела компания Samsung, которая зажала смартфоны. Но в России есть добрые люди, которые вас сегодня одарят. И Samsung мы тоже дожали, он тоже вас одарит", - добавил Дегтярев.

Логотип компании Samsung - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
"Дожали Samsung": Дегтярев рассказал о смартфонах для олимпийцев
14:23
 
СпортМихаил ДегтяревНикита ФилипповSamsungОлимпийский комитет России (ОКР)
 
