Дегтярев высказался о выступлении россиян на Олимпиаде в Милане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев на встрече с российскими олимпийцами поздравил их с результатами и заявил, что они защищали на Играх в Италии честь страны.
Зимние Олимпийские игры в Италии прошли с 6 по 22 февраля. В соревнованиях приняли участие 13 россиян.
"Поздравляю с результатами и участием. Вы защищали честь страны и своими результатами показали, что дорогу осилит идущий. Можно и в сложных геополитических условиях показывать результат. Хочу поблагодарить за упорство, некоторые пошли и через суды. Тренерские штабы боролись за каждого спортсмена. Мы слышали, как вас встречают трибуны, хорошая атмосфера", - заявил Дегтярев, который добавил, что "Олимпийские игры ничем не заменить".
Единственную медаль для россиян в Италии завоевал Никита Филиппов, взявший серебро в ски-альпинизме.
"Поздравляю Никиту Филиппова, взял медаль. Болели всей страной! Молодец! Спорт новый, так держать", - сказал Дегтярев.
Ранее российские олимпийцы не получили эксклюзивные смартфоны, которые организаторы вручали всем участникам Олимпиады.