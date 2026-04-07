Россиянина оштрафовали за повторную симуляцию в матче НХЛ

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала форварда "Филадельфии Флайерз" Матвея Мичкова за симуляцию в матче регулярного чемпионата, сообщает лига в соцсети "Х".
Мичков оштрафован на 2 тысячи долларов за симуляцию в игре 24 марта против "Коламбуса" (2:3). Ранее россиянин уже получал предупреждение за симуляцию в матче против "Баффало" (5:2) 3 декабря.
В текущем сезоне 21-летний Мичков забросил 17 шайб и сделал 26 передач в 76 матчах.
