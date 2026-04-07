В "Тампе" призвали уволить сотрудника арены "Баффало" из-за травмы игрока

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Главный тренер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер намекнул на то, что работника скамейки штрафников на домашней арене клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало Сэйбрз" следует уволить из-за открытой дверцы, приведшей к травме шведского нападающего Понтуса Хольмберга.
"Баффало" в ночь на вторник обыграл "Тампу" со счетом 4:2. В середине третьего периода Хольмберг попал под силовой прием форварда "Сэйбрз" Пейтона Кребса, влетел в дверцу штрафного бокса, которая не была заперта из-за готовившегося вернуться в игру нападающего Зака Бенсона, и получил травму плеча. Швед покинул лед в сопровождении врача.
"Я не знаю, кто там работает в штрафном боксе, не знаю, следует ли им сохранять свою работу после произошедшего с оставленной открытой дверцей. Такое может привести к травме любого игрока из любой команды. Это просто-напросто опасная ситуация, так что я со своей стороны слегка расстроен", - цитирует Купера Ассошиэйтед Пресс.
Канадский форвард "молний" Брэндон Хэйгел поддержал мнение тренера: "Его следует уволить".
Комментируя состояние Хольмберга, который после игры был замечен держащимся за левую руку, Купер заявил: "Ничего хорошего".