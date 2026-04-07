Специалистов для оказания медпомощи в Дагестане достаточно, заявил Мурашко

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Специалистов для оказания медицинской помощи в Дагестане достаточно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Ресурсов человеческих достаточно, у нас работают и сегодня 97 формирований. Есть возможность увеличения, включая в том числе с нашим университетом медицинским, который находится на территории Махачкалы, и привлечение непосредственно сил и средств Центра медицины катастроф", - сказал Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. Только в Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.