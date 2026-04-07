Специалистов для оказания медпомощи в Дагестане достаточно, заявил Мурашко

"Ресурсов человеческих достаточно, у нас работают и сегодня 97 формирований. Есть возможность увеличения, включая в том числе с нашим университетом медицинским, который находится на территории Махачкалы, и привлечение непосредственно сил и средств Центра медицины катастроф", - сказал Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ликвидации последствий паводков в Дагестане.