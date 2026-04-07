Мужчину и женщину осудили за кражу денег с карты умершего участника СВО

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Чертановский суд Москвы приговорил двух фигурантов за кражу 2,5 миллиона рублей с карты умершего приятеля - участника спецоперации, сообщили РИА Новости в суде.

"Чертановский районный суд города Москвы признал виновными в совершении кражи в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору Билах Светлану и Бужора Константина. Суд назначил Билах наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, Бужоре – на 2 года, которое они будут отбывать в исправительной колонии общего режима", - сообщили в суде.

В ходе судебных разбирательств было установлено, что Бужора и Билах ранее приобретали продукты для своего приятеля-инвалида, который также являлся участником СВО. Покупки они оплачивали с его банковской карты.

Зная пин-код от карты инвалида уже после его смерти фигуранты оплатили покупки на общую сумму 2 миллиона 551 тысяча 663 рубля. Было возбуждено уголовное дело, оба подсудимых вину признали полностью.

Суд также удовлетворил гражданский иск сестры умершего и взыскал солидарно с осужденных похищенные с карты деньги.