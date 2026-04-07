Мишустин создал правительственную комиссию по паводку в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане, сообщили в российском кабмине.
«
Главой комиссии назначен глава МЧС России Александр Куренков.
Во вторник президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане и поручил создать специальную комиссию.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.