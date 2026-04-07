Мишустин создал правительственную комиссию по паводку в Дагестане - РИА Новости, 07.04.2026
23:27 07.04.2026 (обновлено: 23:35 07.04.2026)
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане, сообщили в российском кабмине.
"Председатель правительства Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков на территории Дагестана. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении кабмина.
Главой комиссии назначен глава МЧС России Александр Куренков.
Во вторник президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Дагестане и поручил создать специальную комиссию.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
Республика ДагестанНаводнение в ДагестанеМихаил МишустинВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр КуренковДербентский районРоссия
 
 
