В Минэнерго заявили об отсутствии запросов на запрет майнинга из Москвы

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Власти Москвы и Московской области официально не обращались в Минэнерго с предложением запретить майнинг криптовалют в столичном регионе, сообщил журналистам директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов в кулуарах форума Renwex 2026.