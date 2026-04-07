Рейтинг@Mail.ru
В Минэнерго заявили об отсутствии запросов на запрет майнинга из Москвы - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 07.04.2026 (обновлено: 15:24 07.04.2026)
В Минэнерго заявили об отсутствии запросов на запрет майнинга из Москвы

Минэнерго: в столичном регионе не просили запретить майнинг криптовалют

Сувенирная монета Биткоин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Власти Москвы и Московской области официально не обращались в Минэнерго с предложением запретить майнинг криптовалют в столичном регионе, сообщил журналистам директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов в кулуарах форума Renwex 2026.
"Губернаторы такого обращения не писали... Официального обращения не было", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли в министерстве вопрос о запрете криптомайнинга в Москве и Московской области.
На прошлой неделе министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов заявил, что необходимо ввести запрет майнинга криптовалют на территории Москвы и Московской области для регулирования роста потребления центров обработки данных (ЦОД). Позднее в областном минэнерго РИА Новости сообщили, что окончательного решения по этому вопросу еще нет.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
В Забайкалье и Бурятии, а также на юге Иркутской области ранее действовали частичные ограничения: они вводились только с 15 ноября по 15 марта, то есть в осенне-зимний период, до 2031 года. Однако позднее в этих регионах запрет тоже был заменен на круглогодичный.
МоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала