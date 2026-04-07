В Минэнерго заявили об отсутствии запросов на запрет майнинга из Москвы

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Власти Москвы и Московской области официально не обращались в Минэнерго с предложением запретить майнинг криптовалют в столичном регионе, сообщил журналистам директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов в кулуарах форума Renwex 2026.
"Губернаторы такого обращения не писали... Официального обращения не было", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли в министерстве вопрос о запрете криптомайнинга в Москве и Московской области.
На прошлой неделе министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов заявил, что необходимо ввести запрет майнинга криптовалют на территории Москвы и Московской области для регулирования роста потребления центров обработки данных (ЦОД). Позднее в областном минэнерго РИА Новости сообщили, что окончательного решения по этому вопросу еще нет.
В Забайкалье и Бурятии, а также на юге Иркутской области ранее действовали частичные ограничения: они вводились только с 15 ноября по 15 марта, то есть в осенне-зимний период, до 2031 года. Однако позднее в этих регионах запрет тоже был заменен на круглогодичный.