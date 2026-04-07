Суд ужесточил приговор экс-замдиректору Росгвардии Милейко

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд с 7 до 8,5 лет ужесточил приговор бывшему заместителю директора Росгвардии Сергею Милейко по делу о хищении 250 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор Московского гарнизонного военного суда изменить… назначить Милейко наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - огласила решение судебная коллегия.

Сам Милейко решение суда не обжаловал, с приговором не согласились прокурор и второй фигурант - директор ООО "СпецШвейСнаб" Игорь Шальнов.

Прокурор, запросивший 8,5 лет колонии, указал, что Милейко назначено чрезмерно мягкое наказание, которое не соответствует тяжести преступления. Кроме того, в ходе процесса Милейко вину фактически не признал, заявлял, что закупками занимались его подчиненные, сам он в это не вникал, сообщается в апелляционном представлении.

Защита Шальнова просила его оправдать, так как какое-либо преступление он не совершал, продукция его предприятия была предложена по рыночным ценам, даже более низким, нежели у конкурентов.

В итоге суд добавил полтора года и Шальнову - ему окончательно назначено 8 лет.

Сам Милейко коротко выступил перед судом, попросив оставить приговор в его отношении без изменений.

Московский гарнизонный военный суд в январе приговорил Милейко к 7 годам колонии, Шальнова - к 6,5 годам. Милейко, также лишенного воинского звания "генерал-лейтенант запаса" и права в течение трех лет занимать определенные должности на госслужбе, освободили в зале суда в связи с отбытием наказания. С обоих солидарно в пользу Росгвардии взыскали более 250 миллионов в счет возмещения ущерба.

В суде было установлено, что с ноября 2017 по сентябрь 2019 года Милейко и Шальнов похитили свыше 250 миллионов рублей, выделенных на оплату по гособоронзаказу вещевого имущества для нужд Росгвардии. Шальнов включил в стоимость продукции необоснованные затраты, а Милейко обеспечил заключение ряда госконтрактов по завышенной стоимости.

Ранее Милейко был осужден за мошенничество к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы. Как следует из приговора, он разработал план и привлек для его реализации экс-начальника квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилла Прокудина. Ущерб от аферы управлению Росимущества по Московской области превысил 9 миллионов рублей.