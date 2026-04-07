Строительство первой АЭС в Египте идет точно в срок, заявили в МИД России - РИА Новости, 07.04.2026
01:19 07.04.2026
Строительство первой АЭС в Египте идет точно в срок, заявили в МИД России

© Госкорпорация "Росатом"
Проект АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Строительство первой египетской АЭС "Эль-Дабаа" идет точно в срок, Москва и Каир планируют и дальнейшее сотрудничество по проекту, заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко.
"Идет строительство первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа" точно в срок, утвержденный обеими сторонами. Существуют и планы дальнейшего сотрудничества, после того как будет построена эта электростанция", - сказал газете "Известия" Борисенко.

Замглавы министерства добавил, что проект на данный момент является самым масштабным в отношениях между Россией и Египтом и крупнейшей атомной стройкой в мире.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
