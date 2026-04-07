Уровень ЧС в Дагестане могут повысить после оценки ущерба, заявил Куренков

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уровень чрезвычайной ситуации в Дагестане в ближайшее время может быть повышен после завершения работы в пострадавших районах комиссий по оценке ущерба, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
"Во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти ведётся работа по оперативной оценке ущерба. По ее результатам правительственной комиссией в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации", - сказал министр на совещании у президента.
По данным ведомства, в настоящее время сложившаяся обстановка на территории Дагестана отнесена к чрезвычайной ситуации регионального характера. К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены 1,31 тысячи человек и 241 единица техники. В целях наращивания группировки в республику дополнительно прибыли спасатели Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС и его филиалов - всего 52 человека, 10 единиц техники и 10 плавсредств.