Уровень ЧС в Дагестане могут повысить после оценки ущерба, заявил Куренков

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Уровень чрезвычайной ситуации в Дагестане в ближайшее время может быть повышен после завершения работы в пострадавших районах комиссий по оценке ущерба, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

"Во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти ведётся работа по оперативной оценке ущерба. По ее результатам правительственной комиссией в ближайшее время будет принято решение о повышении статуса чрезвычайной ситуации", - сказал министр на совещании у президента.