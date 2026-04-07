Чернышев рассказал о федеральном проекте "Космическая наука"
12:10 07.04.2026 (обновлено: 14:38 07.04.2026)
Чернышев рассказал о федеральном проекте "Космическая наука"

Чернышев: проект "Космическая наука" создаст суверенные территории на Луне

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Федеральный проект "Космическая наука" позволит создать России суверенные территории на Луне, заявил академик РАН Сергей Чернышев.
В рамках "Недели космоса" в президиуме РАН прошла конференция "Космос как источник научных знаний, прогресса и сотрудничества", на ней выступили выдающиеся российские ученые. Академик Чернышев представил свой доклад и рассказал о целях и задачах федерального проекта "Космическая наука".
"Даст России ключевые знания и технологии в освоении Луны. Создаст суверенные территории России на Луне", - отметил Чернышев в своем выступлении на конференции.
По словам академика, федеральный проект "Космическая наука" обеспечит запуск 16 космических аппаратов по различным направлениям исследований.
"Сохранение и развитие независимых компетенций российской науки и ключевых научных школ. Создание технологических заделов для прикладных задач", - отметил ученый.
По мнению Чернышева, проект позволит сохранить Россию в числе ведущих космических держав, ведущих освоение Луны.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря 2005 года президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация "Роскосмос".
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
