Чернышев рассказал о федеральном проекте "Космическая наука"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Федеральный проект "Космическая наука" позволит создать России суверенные территории на Луне, заявил академик РАН Сергей Чернышев.
В рамках "Недели космоса" в президиуме РАН прошла конференция "Космос как источник научных знаний, прогресса и сотрудничества", на ней выступили выдающиеся российские ученые. Академик Чернышев представил свой доклад и рассказал о целях и задачах федерального проекта "Космическая наука".
По словам академика, федеральный проект "Космическая наука" обеспечит запуск 16 космических аппаратов по различным направлениям исследований.
"Сохранение и развитие независимых компетенций российской науки и ключевых научных школ. Создание технологических заделов для прикладных задач", - отметил ученый.
По мнению Чернышева, проект позволит сохранить Россию в числе ведущих космических держав, ведущих освоение Луны.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря 2005 года президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. В 2026 году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация "Роскосмос".
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
