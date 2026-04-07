Куренков возглавит комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

"Возглавит комиссию министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.

Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где 5 апреля произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.