Кучеров вновь догнал Макдэвида в бомбардирской гонке
07:42 07.04.2026
Кучеров вновь догнал Макдэвида в бомбардирской гонке

Шайба Кучерова не спасла "Тампу" от поражения в матче НХЛ против "Баффало"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде уступил "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 апреля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Баффало
4 : 2
Тампа-Бэй
05:42 • Алекс Так
(Боуэн Байрэм, Райан Маклеод)
14:04 • Джош Норрис
(Джошуа Доан, Закари Бенсон)
27:38 • Джейсон Цукер
(Боуэн Байрэм, Расмус Дэлин)
58:06 • Джек Куинн
(Джейсон Цукер, Укко-Пекка Луукконен)
11:45 • Никита Кучеров
(Джейк Гентцель, Даррен Рэддиш)
23:56 • Джейк Гентцель
(Брэйден Пойнт, Даррен Рэддиш)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла в Баффало и завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу "клинков". В составе победителей шайбы забросили Алекс Так (6-я минута), Джош Норрис (15), Джейсон Цукер (38) и Джек Куинн (59). У "Тампы" отличились Никита Кучеров (12) и Джейк Гюнцель (24).
Кучеров забросил свою 400-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал вторым хоккеистом в составе "Лайтнинг", которому это удалось, после Стивена Стэмкоса (555), а также восьмым россиянином. Ранее среди российских игроков этой отметки достигли Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Илья Ковальчук, Павел Буре и Алексей Ковалев.
Также на счету Кучерова стало 126 очков (43 шайбы + 83 передачи) в текущей "регулярке", он догнал лидирующего в бомбардирской гонке канадского форварда "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида.
"Тампа" и "Баффало", имея по 102 очка, занимают соответственно первое и второе места в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В следующем матче "молнии" на выезде сыграют с "Оттавой Сенаторз" в ночь на 8 апреля по московскому времени, "Баффало" днем позднее в гостях встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс".
В другом матче "Виннипег Джетс" дома выиграл у "Сиэтл Кракен" со счетом 6:2 (1:1, 2:0, 3:1). В составе победителей одну из шайб забросил Владислав Наместников. Также "Сан-Хосе Шаркс" дома взял верх над "Чикаго Блэкхокс" со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
