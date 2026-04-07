Рейтинг@Mail.ru
"Краснодар" стал единственным клубом, обратившимся в ЭСК по итогам тура РПЛ - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
09:33 07.04.2026 (обновлено: 11:11 07.04.2026)
"Краснодар" стал единственным клубом, обратившимся в ЭСК по итогам тура РПЛ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутболисты "Краснодара"
Футболисты Краснодара - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футбольный клуб "Краснодар" по итогам 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стал единственной командой, которая обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), говорится в документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
В субботу, 4 апреля, "быки" в гостях обыграли "Ахмат" со счетом 1:0 в матче чемпионата России.
"Краснодар" обратился в экспертно-судейскую комиссию по трем решениям главного арбитра встречи Антона Фролова: неназначение пенальти на 25-й и 90+5-й минутах, а также вынесение второго предупреждения полузащитнику краснодарской команды Александру Черникову за грубую игру.
ФутболСпортАлександр ЧерниковКраснодарАхматРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Перерыв
    Зенит
    Уралмаш
    41
    39
  • Баскетбол
    2-я четверть
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    19
    26
  • Баскетбол
    07.04 21:15
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
  • Футбол
    07.04 22:00
    Реал Мадрид
    Бавария
  • Футбол
    07.04 22:00
    Спортинг
    Арсенал
  • Футбол
    07.04 22:00
    Рексем
    Саутгемптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала