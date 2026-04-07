"Краснодар" стал единственным клубом, обратившимся в ЭСК по итогам тура РПЛ

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футбольный клуб "Краснодар" по итогам 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стал единственной командой, которая обратилась в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС), говорится в документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
В субботу, 4 апреля, "быки" в гостях обыграли "Ахмат" со счетом 1:0 в матче чемпионата России.
"Краснодар" обратился в экспертно-судейскую комиссию по трем решениям главного арбитра встречи Антона Фролова: неназначение пенальти на 25-й и 90+5-й минутах, а также вынесение второго предупреждения полузащитнику краснодарской команды Александру Черникову за грубую игру.