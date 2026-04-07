Российский детектор лунной пыли готов к полету в космос в 2026 году

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российский детектор лунной пыли находится в Китае в готовности к полету в космос осенью 2026 года, сообщил академик РАН Анатолий Петрукович.
В рамках Недели космоса в президиуме РАН прошла конференция "Космос как источник научных знаний, прогресса и сотрудничества". Петрукович выступил на ней с докладом по теме "Российская программа исследования Луны автоматическими космическими аппаратами на период до 2030 года и на перспективы до 2036 года".
"Российский прибор "детектор пыли PmL" находится в Китае в готовности к полету осенью 2026 года, два прибора. "PmL" и анализатор плазмы "Alien" готовятся к полету в 2028-2029 годах", - указано в докладе ученого.
Академик РАН отметил, что благодаря меморандуму РАН и КНКА (Китайское национальное космическое управление) о сотрудничестве в области исследования инопланетного вещества первые обмены лунным грунтом уже проведены ("Чанъэ-5" и "Луна-16").
