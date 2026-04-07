Российский детектор лунной пыли готов к полету в космос в 2026 году

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российский детектор лунной пыли находится в Китае в готовности к полету в космос осенью 2026 года, сообщил академик РАН Анатолий Петрукович.

Академик РАН отметил, что благодаря меморандуму РАН и КНКА (Китайское национальное космическое управление) о сотрудничестве в области исследования инопланетного вещества первые обмены лунным грунтом уже проведены ("Чанъэ-5" и "Луна-16").