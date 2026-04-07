Российский детектор лунной пыли готов к полету в космос в 2026 году - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 07.04.2026
Российский детектор лунной пыли готов к полету в космос в 2026 году

Петрукович: российский детектор лунной пыли готов к полету в космос в 2026 году

© NASA / Tim KopraПланета Земля снятая с МКС астронавтом NASA Тимоти Копра
Планета Земля снятая с МКС астронавтом NASA Тимоти Копра - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© NASA / Tim Kopra
Планета Земля снятая с МКС астронавтом NASA Тимоти Копра. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российский детектор лунной пыли находится в Китае в готовности к полету в космос осенью 2026 года, сообщил академик РАН Анатолий Петрукович.
В рамках Недели космоса в президиуме РАН прошла конференция "Космос как источник научных знаний, прогресса и сотрудничества". Петрукович выступил на ней с докладом по теме "Российская программа исследования Луны автоматическими космическими аппаратами на период до 2030 года и на перспективы до 2036 года".
"Российский прибор "детектор пыли PmL" находится в Китае в готовности к полету осенью 2026 года, два прибора. "PmL" и анализатор плазмы "Alien" готовятся к полету в 2028-2029 годах", - указано в докладе ученого.
Академик РАН отметил, что благодаря меморандуму РАН и КНКА (Китайское национальное космическое управление) о сотрудничестве в области исследования инопланетного вещества первые обмены лунным грунтом уже проведены ("Чанъэ-5" и "Луна-16").
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
КитайЛунаАнатолий ПетруковичРоссийская академия наукВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала