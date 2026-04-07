Россия разрабатывает стратегию освоения Луны до 2060 года, заявил ученый
16:48 07.04.2026
Россия разрабатывает стратегию освоения Луны до 2060 года, заявил ученый

Луна. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия разрабатывает стратегию освоения Луны до 2060 года, заявил академик РАН Анатолий Петрукович.
В рамках "Недели космоса" в президиуме РАН прошла конференция "Космос как источник научных знаний, прогресса и сотрудничества", на ней выступили с докладами выдающиеся российские ученые, которые обсудили достижения и новейшие разработки в отечественной космической отрасли. Петрукович выступил с докладом по теме "Российская программа исследования Луны автоматическими космическими аппаратами на период до 2030 года и на перспективы до 2036 года".
"(Годы) 2025-2026. Подготовка документа РАН: "Стратегия освоения Луны на период до 2060 года", - указано в материалах доклада академика.
Петрукович перечислил в своем докладе пункты, которые необходимо выполнить для освоения Луны.
"Необходимость интеграции с будущей российской пилотируемой программой. Развитие робототехники как ключевого фактора для достижения стратегического паритета. Координация с космическим ядерным проектом. Привлечение частного бизнеса. Расширение международного сотрудничества", - отмечается в докладе.
