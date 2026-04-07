Россия разрабатывает стратегию освоения Луны до 2060 года, заявил ученый

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россия разрабатывает стратегию освоения Луны до 2060 года, заявил академик РАН Анатолий Петрукович.

В рамках "Недели космоса" в президиуме РАН прошла конференция "Космос как источник научных знаний, прогресса и сотрудничества", на ней выступили с докладами выдающиеся российские ученые, которые обсудили достижения и новейшие разработки в отечественной космической отрасли. Петрукович выступил с докладом по теме "Российская программа исследования Луны автоматическими космическими аппаратами на период до 2030 года и на перспективы до 2036 года".

"(Годы) 2025-2026. Подготовка документа РАН: "Стратегия освоения Луны на период до 2060 года", - указано в материалах доклада академика.

Петрукович перечислил в своем докладе пункты, которые необходимо выполнить для освоения Луны.