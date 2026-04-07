"Он меньше всех видит": Карпин ответил, какую суперсилу дал бы Баринову

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, что хотел бы, чтобы защитники обладали суперспособностью видеть поле на 360 градусов, но предпочел бы, чтобы такая возможность была у полузащитника Дмитрия Баринова, так как он не выделяется в этом аспекте.
Во вторник Карпин встретился со школьниками в рамках мероприятия Российского футбольного союза (РФС) через платформу "Моя школа" при поддержке образовательной платформы "Сферум".
"Суперспособность бегать в два раза быстрее отдал бы любому нападающему. А способностью видеть на 360 градусов наделил бы любого защитника, но лучше Баринова - он меньше всех видит", - ответил Карпин на вопрос, кого и какой суперспособностью он бы наделил на один матч.
Баринову 29 лет. В январе экс-капитан московского "Локомотива" перешел в столичный ЦСКА. Всего в текущем сезоне на его счету 30 матчей и три забитых мяча. За сборную России полузащитник провел 25 игр.